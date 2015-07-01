Акустическую систему Лужников протестируют на 3D-модели

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Акустическую систему для Лужников разработают и протестируют на 3D-модели. Эксперты проверят, в каких местах стадиона следует расположить громкоговорители, сообщает Агентство "Москва".

После построения такой модели уже будут проводиться работы по монтажу акустической системы.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, реконструкция стадиона "Лужники" завершится в 2016 году. По его словам, стадион войдет в десятку крупнейших в мире футбольных арен.

В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой.

Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия

Также на стадионе появятся несколько "аллей".

На территории спортивного комплекса "Лужники" к 2018 году будет построено более 16 объектов: сервисные центры, раздевальные комплексы и дополнительные спортзалы.

Напомним, на стадионе "Лужники" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.