Lurkmore исключили из списка запрещенных сайтов

Фото: lurkmore.to

Интернет-энциклопедия мемов Lurkmore исключена из списка запрещенных сайтов. Соответствующая информация размещена на сайте Роскомнадзора.

Решение о разблокировке было принято после того, как администрация "Луркоморья" удалила страницы, содержащие запрещенный контент.

"На данный момент ссылки на послуживший основанием для блокировки сайта контент и IP-адрес ресурса изъяты из реестра запрещенной информации", - сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация Lurkmore отреагировала на произошедшее намного эмоциональнее. В официальном Twitter "Луркоморья" появилось несколько сообщений, посвященных блокировке (и разблокировке) ресурса.

@lurkmore_ru

Нас исключили из реестра! Успех, но общей проблемы #г**нореестр'а это не решает.

‏@lurkmore_ru

Кроме того, напоминаем, что никаких официальных извещений или комментариев о причинах блокировки и занесения в #г**нореестр мы не получили.

@lurkmore_ru

И последнее: #г**нореестр провайдеры получают раз в 12 часов. DNS могут обновляться гораздо дольше. Т.е. доступ вернётся не всем сразу.

@lurkmore_ru

Спасибо вам за поддержку, ребята! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Но тема не закрыта ещё, оставайтесь с нами.

Напомним, Lurkmore был заблокирован в понедельник днем. Запрет популярного ресурса был инициирован ФСКН. Причиной блокировки стали две статьи, в которых рассказывалось об употреблении наркотиков и способах их приготовления.