"Википедия" готовит обращение к Путину и Госдуме в защиту "Луркоморья"

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское подразделение "Википедии" готовит обращение к президенту России Владимиру Путину и Госдуме в защиту интернет-энциклопедии сетевого фольклора Lurkmore. По мнению руководства "Википедии", усиление цензуры вызовет шквал блокировок сайтов, контент которых определяют сами пользователи.

"Lurkmore - это независимый ресурс, но работает он по тем же принципам, что и "Википедия", - заявил "Известиям" Станислав Козловский, исполнительный директор "Викимедиа РУ". - Это проекты web 2.0. То есть контент загружают сами пользователи. И хотя вся противоправная информация сразу же удаляется, но существует некоторый временной зазор между загрузкой и модерацией, и поэтому возможны целенаправленные провокации".

Козловский подчеркнул, что ни он, ни его коллеги, развивающие онлайн-площадку "Википедии", не будут устраивать акций протеста против нового закона о блокировке сайтов, которые "могут быть опасны для детей".

По словам сотрудников Lurkmore, блокировка сайта стала для них полной неожиданностью.

"Мы ждали претензий именно от ФСКН, поскольку знаем их методы борьбы с наркотиками. Мы не распространяем наркотики, у нас на сайте никак нельзя узнать, где их взять, у нас чисто энциклопедический ресурс. Однако и это уже идет вразрез с государственной политикой, как выяснилось. У нас уже, оказывается, нельзя не только говорить о наркотиках, но и думать", - прокомментировал решение Роскомнадзора пресс-секретарь ресурса Lurkmore Дмитрий Хомак.

Хомак отметил, что никаких уведомлений от ФСКН с требованием убрать запрещенную информацию с сайта администрация Lurkmore не получала.

А для главы фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана блокировка Lurkmore сюрпризом не стала.

"Когда касается борьбы с наркотиками, то все способы хороши", - считает Ройзман.

Закон о создании "черного списка" сайтов вступил в силу 30 июля текущего года. Закон предусматривает создание "черного списка" сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. Речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов.

Накануне стало известно, что в список запрещенных сайтов угодили энциклопедия мемов и сетевого фольклора Lurkmore и популярная библиотека "Либрусек". Сегодня список известных заблокированных ресурсов пополнил торрент-портал Rutracker.org.