Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Домодедове

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Самолет A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил вечером 15 января аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Причиной экстренной посадки стала техническая неполадка.

Судно, следовавшее по маршруту Франкфурт-на-Майне – Москва, произвело посадку в 22:30. Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

По данным "Интерфакса", на подлете к Москве экипаж сообщил о перегреве с дельнейшим повреждением лобового стекла, а также о возможном возгорании, которое удалось ликвидировать своими силами.