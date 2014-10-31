Тайна графа Вронского: астролог на службе у КГБ

Конец 1980-х. Внимание россиян приковано к новому пророку, явившемуся из небытия. Это потомок дворянского польского рода граф Сергей Вронский. Он называет себя астрологом и космобиологом. Лечит рак с помощью гомеопатии, видит будущее и напрямую общается со звездами.

Биография Сергея Вронского не дает покоя многим исследователям. Но неожиданно оказывается, что он – призрак. Человека с фамилией Вронский нет ни в одном архиве разведки. Но если удивительная судьба целителя не более чем миф, то кто его выдумал? И ради чего? Самая невероятная и загадочная история ХХ века - в расследовании телеканала "Москва Доверие".

Тайна астролога Вронского

Обычный московский район Орехово-Борисово, застроенный типовыми домами. Казалось бы, неподходящее место для провидца, некогда вершившего судьбы. Тем не менее, в одном из этих домов действительно какое-то время проживал Вронский. Причем в каком именно – не вспомнил ни один из друзей астролога, как будто эту информацию нарочно стерли из их памяти.

Как бы там ни было, именно здесь в далеком 1989-м происходит судьбоносная встреча Сергея Вронского и журналистки Татьяны Тайнс.

Тайнс опубликовала о Вронском большую статью в одной из известных газет. С этого момента судьба астролога изменилась. Раньше о нем ходили лишь слухи, теперь он явился перед публикой собственной персоной. Одним словом, звезды сошлись "как надо".

Фото: Фотохроника ТАСС

С помощью Тайнс Вронский опубликовал свою первую книгу об астрологии в серьезном научном издательстве. Татьяна организовала интервью на радио и телевидении. А дальше, что называется, закрутилось-завертелось. Книга Вронского выходит в одном из научных центров Академии наук. И буквально на следующий день к зданию этого учреждения на 2-й Тверской-Ямской потянулась вереница страждущих.

Словно скрываясь от назойливого внимания, Вронский уехал в Латвию, едва эта страна получила независимость. Там он провел свои детские годы. В Риге Вронский издал 12 томов "Классической астрологии", написанные под диктовку предсказателя из прошлого – известного астролога Иоханнеса Моринуса. По словам самого Вронского, разница в 300 лет общаться им не мешала - они связывались "через астрал".

Но даже общение с астрологом XVI века - не самый удивительный факт в биографии Вронского. Вся его жизнь похожа на увлекательный фильм. Отец Сергея, генерал царской армии, служил в разведке. Вокруг бушевало пламя революции, и в обмен на тайные сведения он получил разрешение уехать с семьей за границу. Но сделать это Вронские не успели.

Фото: Фотохроника ТАСС

Балтийские матросы расстреляли отца астролога, но маленького Сережу успевала спрятать гувернантка. Затем она увозит его в Европу. Уже юношей Вронский возвращается в Латвию: нашлась его бабушка, потомственная колдунья. Она обучила Сережу гаданию и магии. Одним словом, история сама просится на кинопленку.

К слову, так считал и Юлиан Семенов. В начале 90-х писатель работал над сценарием фильма о судьбе Сергея Вронского, но ни в одном архиве не нашел этой фамилии.

Итак, генерала Русской армии с именем Вронский нет в архивах. Так, может быть, вся история с убийством семьи и бабушкой-гадалкой – тоже выдумка? Но кто создал этот миф? А главное – с какой целью?

Ветеран внешней разведки Арсен Мартиросян убежден, Вронский – это оперативный псевдоним. Легенда о сыне русского графа появилась, скорее всего, в кабинетах НКВД. По предположению Мартиросяна, вербовка этого агента произошла в середине 30-х в Латвии.

Потомок русского графа, бежавший в Европу и обладающий оккультными знаниями – эта легенда вполне соответствует авантюрному заданию, которое предстоит выполнить в предвоенном Берлине.

Итак, по заданию внешней разведки в Берлин прибывает некий агент под именем Вронский. В кармане у него рекомендательное письмо для немецкого функционера Иоганна Коха. По его протекции разведчик поступает в Берлинский радиологический институт – самое закрытое и таинственное учебное заведение Третьего рейха.

Фото: Фотохроника ТАСС

Это было несколько таких групп по 12-13 человек. Каждого отбирали очень серьезно: смотрели астрологи и психологи, подбирали эти группы. А дальше их учили. В школе готовили экстрасенсов и целителей. Там преподавали магию и астрологию, рассказывали о китайской медицине и гомеопатии. Студенты изучали неизвестную западному миру диагностику по радужке глаза и постигали тайны гипноза.

Позже Вронский стал личным экстрасенсом и астрологом Рудольфа Гесса – заместителя Гитлера по партии. Кстати, знаменитый перелет Гесса в Англию был сделан на основе астрологических прогнозов Вронского.

Рудольф Гесс – друг и ближайший соратник Гитлера. И как только молодой агент набился к нему в личные звездочеты? Все просто: как впоследствии будет рассказывать сам Вронский, он предсказывает гибель невесте Гесса. И это пророчество сбывается. Историки до сих пор ломают голову, почему накануне войны Гесс решил сбежать в Англию. И только много позже, благодаря Вронскому, откроется истина: звезды предвещали неладное.

И звезды не ошиблись: останься Гесс в Германии, в 1945-м он разделил бы участь своих товарищей. Вместо этого он спокойно отсиживается в тюрьме – сначала английской, а потом германской. И прожил долгую жизнь, немногим меньше века.

Фото: ТАСС/Евгений Халдей

На Нюрнбергском процессе по приговору международного трибунала многие его товарищи по партии были приговорены к смертной казни через повешение, а сам он получил пожизненное заключение. В Западном Берлине в тюрьме Шпандау он просидел около 40 лет и покончил жизнь самоубийством в 1987 году. По некоторым сведениям, он был задушен уже в возрасте 93 лет.

Благодаря успеху у Гесса Вронский получил доступ ко многим высокопоставленным функционерам и офицерам Третьего рейха. И одновременно возглавлил нелегальную резидентуру ГРУ в Берлине. На свое счастье, он слыл не только предсказателем, но и талантливым врачевателем. Способности молодого человека всерьез изучали в "Аненербе" – оккультной организации нацистов.

Во времена Гитлера так же, как и сейчас, люди с паранормальными способностями, с высокой энергетикой и с некими талантами ценились и входили в окружающую элиту общества. Тем более для Гитлера, который создавал новую арийскую нацию, это считалось как бы присуще именно арийцам – эти таланты, способности, телепатическое общение. Там развивались именно специально различные направления.

Увлечение мистикой присуще гитлеровскому режиму. Последователи фюрера искали несуществующие доказательства превосходства германской расы. Неудивительно, что в своих исканиях нацисты погружались в оккультизм и эзотерику.

При этом корни "Аненербе" стоит искать не в нацистских организациях, а в многочисленных "кружках" кайзеровских времен. В кружках, которые занимались как духовными исканиями, так и в кружках, которые интересовались древнегерманской историей.

Фото: Фотохроника ТАСС

Еще один нацист, веривший тайному языку звезд – шеф СС Генрих Гиммлер. В 1938 году он собирал лучших предсказателей Германии и задал им единственный вопрос: когда лучше напасть на СССР? Что об этом говорят звезды?

После долгих совещаний, анализов и расчетов пришли к выводу, что весной, не позднее мая месяца 1941 года надо нападать. Среди этих астрологов оказался и советский разведчик Сергей Вронский. И оказался неслучайно.

Вронский был одним из тех самых первых советских разведчиков, который передал, что нападение может произойти весной 1941 года. Когда передал – в марте 1938 года.

Но не слишком ли смелое утверждение? Как бы ни зарекомендовал себя Вронский, на тот момент ему чуть больше 20 лет. Неужели во всем Рейхе не нашлось никого более опытного? Вероятнее всего, он узнал эту дату от Карла Крафта – самого признанного астролога Германии.

К услугам Карла Крафта прибегал и сам фюрер, особенно после того как предупреждение астролога о готовящемся покушении сбылось на глазах у нескольких тысяч человек.

Астролог направил письмо в соответствующие органы о том, что с 7 по 10 ноября – период, который неблагоприятен для активной деятельности Адольфа Гитлера. Этому письму не придали никакого значения, и 8 ноября 1939 года Гитлер по традиции выступал в Мюнхене перед ветеранами Национал-социалистической партии, а в колонну, которая была расположена рядом с трибуной, было заложено взрывное устройство с часовым механизмом.

Тогда Гитлера спасло только чудо: он закончил выступление раньше, чем взрывное устройство успевает сработать. О письме Крафта тут же вспомнили – и предсказателя арестовали. Однако вскоре его освободили и он начал составление личного гороскопа фюрера.

И это далеко не единственный в истории пример придворного астролога. По некоторым данным Рональд Рейган тоже держал под рукой личную предсказательницу – Джоан Куигли.

Фото: Фотохроника ТАСС

По ее словам, она предсказала, что 30 ноября 1981 года – время неблагоприятное для публичных встреч и выступлений президента. Ее советам не вняли, и после выступления в отеле Hillton, когда Рейган выходил, некий Хинкли (младший) произвел шесть выстрелов в сторону президента. Рейган тяжело был ранен. С тех пор, как пишет астролог, без ее совета никаких серьезных шагов не предпринимали в Белом доме.

К услугам предсказателей, по некоторым данным, прибегал и Уинстон Черчилль. Перед началом войны из Германии в Англию бежал немецкий астролог Луи де Воль. С его помощью британский премьер пытался узнать о военных планах Гитлера.

И он тоже помогал планировать различные военные операции. Поэтому это была дуэль между Карлом Крафтом и Луи де Волем. В частности, известно, что у Карла Крафта Гитлер спрашивал, где будут высаживаться англичане, когда будут делать второй фронт, и что советует Луи де Воль Черчиллю.

Какие невероятные преимущества может получить агент иностранной разведки, который под видом астролога вошел в доверие к крупному политику? Видимо, Вронскому это почти удалось. Однако уже в 1942 году ему приходится срочно возвращаться в Советский Союз. Карл Крафт предсказывает Германии поражение в войне, и на всех астрологов обрушивается гнев фюрера.

Он сам выбрал дату 22 июня, как день летнего солнцестояния. Сила огня и максимальная энергетика должны были двинуться на север и снести льды, коммунизм и так далее. Когда он спросил у Карла Крафта, как будет смотреться гороскоп, сделанный на эту дату, Карл Крафт сказал, что это плохой гороскоп для начала войны для Германии, и что Германия будет повержена в апреле 1945 года.

Крафт отправляется в концлагерь вместе со всей своей группой. И если предположить, что среди них действительно есть разведчик Вронский, то и ему не миновать ареста. Однако в 1942 году советский агент неожиданно возвращается на родину. Должно быть, ему удается сбежать. Во всяком случае, именно так Сергей Алексеевич будет рассказывать годы спустя. Однако эта легенда начинает рушиться, стоит копнуть немного глубже.

Игорь Баринов написал книгу, посвященную мифам Третьего рейха. Он работал в Германии, изучал архивы нацистов и нигде не обнаружил хотя бы одно серьезное упоминание о Берлинском радиологическом институте.

И второе. Вронский не скрывает, что, как только он возвращается в Советский Союз, его тут же арестовывают и отправляют в лагерь. Будь он агентом внешней разведки, такое вряд ли бы произошло.

Фото: Фотохроника ТАСС

Но почему же в разведке не сделали ничего, чтобы спасти Вронского от заключения? Может быть, о таком человеке там тоже ничего не слышали? Куда не копни, Вронского нигде не существует. И как ни удивительно, это заметили даже звезды. Астролог Александр Зараев как-то составил гороскоп Сергея Алексеевича и огорошил своего товарища невероятным признанием.

Он спросил у него дату его рождения, сделал его гороскоп, и обнаружил, что это не его гороскоп - дата, которую он дал, не соответствует его энергетике.

Что же за секреты скрывает Вронский? Завесу этой тайны неожиданно приоткрывает Юлиан Семенов. В архивах НКВД Латвии он находит фотографию человека, как две капли воды похожего на Вронского. Это латыш Ян Муйжниекс. Как и Вронский, Муйжниекс родился в 1915 в той же Риге и тоже в семье военного, но отнюдь не генерала. Он тоже уехал в середине 30-х в Германию, а в 1942-м вернулся в СССР и сразу попал в руки НКВД. Так неужели получается, что человек, называвший себя Вронским, все это выдумал, чтобы привлечь к себе внимание?

Для Татьяны Тайнс, которая готовит очередную публикацию о знаменитом астрологе, это становится шоком. Она потребовала от Вронского объяснений, но он отказался комментировать ситуацию. После этого разговора с Татьяной начинают происходить загадочные, необъяснимые вещи.

В тот же вечер у нее дома отключился свет она плохо спала и ей снился один и тот же сон - что она умирает. Ее очень сильно тянуло к окну. К счастью, наваждение скоро проходит. А через несколько дней Тайнс узнает о странной гибели двоих людей, которые перешли Вронскому дорогу.

Оказывается, у Сергея был уже подобного плана опыт, причем не один. Когда его кто-то очень сильно и серьезно донимал, почему-то они очень плохо заканчивали. Одна женщина, его бывшая ученица, выбросилась из окна 16-го этажа, разбилась. Тогда было следствие, но, в общем-то, никто ничего не нашел. Были трения между ученым и им, но это было очень давно, где-то в 70-х годах, и этот Ванечка, этот ученый, выпал почему-то случайно из окна.

По-видимому, человек, называющий себя Вронским, действительно обладает экстрасенсорными способностями. С начала 60-х годов он жил в Москве, и время от времени у его подъезда замечают загадочную черную "Волгу".

К нему обращались из МВД, плюс, время от времени, за ним приезжала какая-нибудь черная "Волга". Сергей Алексеевич надевал свою черную кожаную куртку, джинсы, тогда очень модные, красный шарф, и этаким денди садился в машину. Возвращаясь, он привозил пакеты с продуктами.

Время от времени Вронского приглашали в кабинеты власти. По данным разведки, астролога видели у Юрия Андропова и председателя КГБ Семичастного.

Его по-прежнему стали использовать на Лубянке, в частности, он консультировал КГБ, Андропова консультировал, до него Семичастного и делал несколько личных прогнозов для Брежнева.

Одним словом, настоящее имя астролога вовсе не раскрывает всей тайны. Напротив, оно еще больше запутывает историю. Многочисленные расследования, проведенные журналистами, так и не дают ответа на вопрос: откуда у латыша Муйжниекса такие познания?

Одна латышская журналистка Анита провела глубокое расследование, где она нашла его школьных товарищей, которые говорили: "Да ладно, какой он сын генерала, это Янис, он у нас тут учился". Но есть одна интересная история, что это опять ничего не объясняет. Это совершенно не объясняет, откуда у него в те времена могли быть такие колоссальные знания, причем не только в астрологии, но и, допустим, в гомеопатии.

Где Вронский мог так подробно изучить астрологию, чтобы написать о ней 12 томов?

Школа Вронского была интересна тем, что это была немецкая школа астрологии. Она более, я бы сказал, рациональная, без некой интуитивности, которая присутствует в русской астрологической традиции. Причем, что интересно, основателем этой школы был именно Карл Крафт. Но как обычный латышский юноша мог познакомиться с трудами личного астролога фюрера? Не в Ленинской же библиотеке.

Тем более странно, что загадочный человек, называющий себя графом Вронским, выпускает в СССР гомеопатический рецептурник. Там он раскрывает одну из своих тайн – как лечить раковых больных с помощью гомеопатии.

По мнению врача-гомеопата Марины Гашковой, его учили очень опытные гомеопаты, потому что он после окончания этого заведения взял на себя крайне сложную задачу. Ему выбрали группу узников или военнопленных, которые больны третьей и четвертой стадией рака, и он взялся за лечение этих пациентов, предварительно оговорив условия, что после того, как он пролечит этих людей, выздоровевшие будут без всяких условий отпущены на свободу. Из 20 человек, которых он взял на лечение, 16 полностью выздоровели.

Марина Гашкова – один из известнейших в Москве врачей-гомеопатов. Она утверждает, что Сергей Вронский – видный медик, чей вклад в науку более чем очевиден.

Во времена Вронского было два направления - классическая гомеопатия и плюрализм. Вронского по праву считают плюралистом, потому что он составил рецептурник. То есть несколько препаратов, которые наиболее, с его точки зрения, хорошо лечат определенные заболевания, он объединил в определенные рецепты. Этот метод прекрасно работает, в том числе с острыми и тяжелыми состояниями.

Человек, не смысливший в медицине, вряд ли смог бы написать труд, который служит настольной книгой современных врачей. И кроме того, многие действительно были свидетелями того, как Вронский излечивал безнадежных больных.

Лечением больных занимается Вронский и в лагере, где он отбывал срок после побега из Германии. По собственному признанию, ставил на ноги и охрану, и заключенных. И все-таки как ему удалось освободиться из лагеря? Сам он рассказывал на этот счет весьма сомнительную историю - он якобы загипнотизировал начальство.

В это трудно поверить, но даже если на минуту предположить, что так оно и было, то почему Вронского больше не преследуют, не ищут как беглеца? Кто-то совершенно официально освобождает его из-под стражи. Ясно, что это не НКВД. Но кроме чекистов это мог только один человек – Сталин. Не поэтому ли Вронский вечно сочиняет небылицы? Не для того ли, чтобы скрыть истину? Он один из немногих агентов, кто докладывал информацию лично отцу народов.

По одной из версий, в 1942 году Вронский покинул нацистскую Германию именно по приказу Сталина. Якобы еще один предсказатель, знаменитый Вольф Мессинг, предупредил о провале советской резидентуры в Берлине. И Сталин не захотел рисковать важным агентом. Одним словом, вся легенда о графе Вронском могла родиться в Кремле, а возможно, даже слетела с уст самого генералиссимуса.

Но где же все-таки решение этой головоломки? Кто мог придумать биографию Вронского в таких подробностях? Работая в архиве, Юлиан Семенов предположил невероятное: астролог действительно существовал. В 1930-е Вронский попал на Лубянку. Чтобы узнать от него какие-то секретные сведения, чекисты подсадили к нему своего агента, того самого Яна Муйжниекса.

Из застенков Лубянки настоящий Вронский мог попасть только в одно место – на кладбище. Если этот человек действительно существовал, его судьба была удивительной. Но мы бы о ней никогда не узнали, если бы не Ян Муйжниекс. Он присвоил эту невероятную биографию, воскресил настоящего Вронского и сделал его знаменитым. Он продолжил учиться и довел свою легенду до совершенства.

Но какой бы убедительной она ни казалась, это всего лишь версия, и она объясняет далеко не все. Муйжниекса уже много лет нет в живых. Он скончался в 1998 году в Риге. Но легенда о Вронском, кто бы ее ни придумал, продолжает жить независимо ни от чего.

Кто же такой Вронский? Выдающийся разведчик, талантливый целитель или просто фантазер, сочинявший небылицы подобно барону Мюнхгаузену? Как бы там ни было, истинная жизнь этого человека остается нераскрытой тайной.