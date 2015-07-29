Первый этаж Центрального детского магазина залило водой

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Центральном детском магазине на Лубянке сегодня затопило первый этаж. Как сообщает Агентство "Москва", затопление произошло из-за тестирования противопожарной системы.

"Сегодня проводилось плановое тестирование противопожарной системы Центрального детского магазина, в результате которого сработал один из датчиков пожаротушения, выявленные недочеты были устранены в течение 30 минут. Сейчас все системы исправны, комплекс работает в обычном режиме", – отметили в пресс-службе компании-подрядчика "Галс-Девелопмент".

Затопление в магазине произошло около 15.00. По словам очевидцев, вода лилась по стенам и витринам, однако магазин продолжал работать. Сейчас все сбои системы устранены.

Центральный детский магазин на Лубянке

Напомним, Центральный детский магазин на Лубянской площади открылся в марте текущего года после шестилетней реконструкции. На данный момент это самый большой детский магазин в Европе.

Здание было закрыто в связи с аварийным состоянием в 2008 году, работы по его реконструкции начались в 2013-м. При проведении работ была воссоздана керамическая плитка, гранитный цоколь, арочные окна фасада и лоджия, утерянные в 1980-е.

В центральном атриуме магазина поставили механические часы, изготовленные по проекту завода "Ракета". Они весят 4,5 тонны и состоят из 5 тысяч деталей. Действующий механизм часов – 6 на 7 метров и состоит из 21 шестеренки, четырехметрового балансового колеса и 13-метрового маятника. Основной механизм часов расположен на уровне пятого этажа.