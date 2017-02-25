Лондонские сквоттеры нашли документы "Горбачев-фонда"

Фото: UIG/ТАСС/Bill Allsopp

Сквоттеры (те, кто самовольно занимает чужую жилплощадь) из Лондона нашли в одном из особняков в центре города документы "Горбачев-фонда", передает The Guardian.

По словам сквоттеров, бумаги подписаны лично экс-президентом СССР и касаются его сотрудничества с мировыми компаниями, политиками и главами государств. Дом на Бакингем Гейт расположен в районе Белгрейвия. в этом же здании ранее размещалась сотрудничающая с фондом Международная ассоциация по связям с общественностью.

Власти уже выдали ордер на выселение активистов из здания, так как оно находится рядом с Букингемским дворцом.

В начале февраля судебные приставы и сотрудники полиции Лондона после нескольких часов осады взяли штурмом особняк миллиардера из России Андрея Гончаренко в том же районе города и выселили оттуда сквоттеров. Последние оккупировали дом целую неделю.