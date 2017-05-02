Чулпан Хаматова и Алена Бабенко сыграют на сцене лондонского Piccadilly Theatre

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Московский театр "Современник" представит три репертуарных спектакля на сцене лондонского Piccadilly Theatre, сообщает РИА Новости.

В рамках гастролей по туманному Альбиону будут показаны постановки чеховских "Трех сестер" с Ольгой Дроздовой, Аленой Бабенко и Викторией Романенко в главных ролях, а также "Три товарища" по Ремарку и "Двое на качелях" Уильса Гибсона с Аленой Бабенко.

Также на сцену Piccadilly Theatre выйдут российские актеры театра и кино Светлана Иванова, Александр Хованский, Сергей Гирин, Сергей Юшкевич, Кирилл Сафонов, Владислав Ветров, Шамиль Хаматов и Илья Лыков.

Спектакль "Три сестры" – одна из самых успешных постановок "Современника" – уже выезжал на гастроли в США, где был награжден престижной премией в области драматического театра Drama desk award.

По словам художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, эти постановки были выбраны в "стремлении показать английскому зрителю, что такое сегодняшний русский психологический театр".

Гастроли московского театра в Лондоне продлятся с 3 по 13 мая.