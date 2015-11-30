"Спартак" уступил ярославскому "Локомотиву" по буллитам

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Спартак" уступил ярославскому "Локомотиву" в серии послематчевых буллитов. Основное время матча завершилось вничью – 3:3.

Счет был открыт уже на первой минуте поединка. Хозяева ошиблись при выходе из своей зоны, подарили шайбу сопернику, и Александр Васильев поразил ворота "Локомотива".

Однако спустя уже две минуты "железнодорожники" отыгрались - в большинстве отличился Стаффан Кронвалль. Спустя еще семь минут Илья Любушкин вывел ярославцев вперед.

На 26-й минуте "Спартак" восстановил равновесие усилиями Всеволода Сорокина.

В третьем периоде команды обменялись голами – на точный выстрел Максима Потапова хозяева ответили голом Владислава Картаева.

Овертайм забитых голов не принес, а в серии послематчевых буллитов точнее оказался "Локомотив". Таким образом, "Спартак" с 47 очками остается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.