Определились все пары 1/2 финала Кубка Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились полуфинальные пары.

В Западной конференции за выход в финал Кубка Гагарина поспорят пражский "Лев" и ярославский "Локомотив". Матчи пройдут 2, 4, 6, 8, если понадобится - 10, 12 и 14 апреля. На Востоке сильнейшего выявят магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". Встречи состоятся 3, 5, 7, 9, если понадобится - 11, 13 и 15 апреля.

В четвертьфинале ярославцы одолели петербургский СКА (счет в серии 4:2), "Лев" с аналогичным результатом переиграл донецкий "Донбасс", "Магнитка" легко разобралась с "Сибирью" (4:0), а уфимские хоккеисты оказались сильнее астанинского "Барыса" (4:2).

Полуфинальные серии проводятся до 4-х побед.