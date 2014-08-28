"Локомотив" проиграл кипрскому "Аполлону" и выбыл из Лиги Европы

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В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы московский "Локомотив" в Черкизове потерпел разгромное поражение от кипрского "Аполлона" со счетом 1:4. Таким образом, столичная команда выбыла из турнира.

Счет гости открыли уже на 20-ой минуте - после неудачного обреза Шишкина "Аполлон" в быстрой атаке забил благодаря точному удару чеха Яна Резека. А на 51-ой минуте, не без помощи защитников "красно-зеленых", Фотис Папулис отправил второй мяч в сетку ворот бразильца Гильерме.

Уже на 78-ой минуте дальним ударом вышедший на замену Турам сделал счет разгромным, а спустя пять минут Уго Лопес забил четвертый мяч. Спустя несколько минут гол престижа благодаря Роману Павлюченко все же забил "Локомотив" - 1:4.