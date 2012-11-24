Московский "Локомотив" одержал победу над "Краснодаром"

Глушаков и Н'Дойе (оба - "Локомотив") отмечают забитый гол. Фото: ИТАР-ТАСС

На стадионе "Локомотив" состоялся матч 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги между одноименным клубом и "Краснодаром". В упорном поединке с большим количеством забитых мячей победу праздновали хозяева - 3:2.

"Железнодорожникам" проигрывать было никак нельзя. Неудачная безвыигрышная серия команды Билича, прервавшаяся лишь в прошлом туре, привела к тому, что "Локомотив" отстал от лидера таблицы - ЦСКА - на 14 очков. Подобное положение дел не могло не отразиться на отношениях внутри коллектива. Несколько недель назад в прессе активно муссировались слухи о конфликте между хорватским наставником и президентом "красно-зеленых" Ольгой Смородской.

Тема "любви" к президенту не обошла стороной и болельщиков "Локомотива", которые добрую половину матча скандировали лозунги с требованием скорейшей отставки Смородской. На трибуне вывесили несколько баннеров, перечислявших все огрехи ее президентства. Припомнили Смородской и плохое состояние газона на "Локомотиве", и "дело Григорьева", и даже то, что некоторые посты в руководстве команды заняли ее родственники.

А вот игроков "Локомотива" напряженная обстановка вокруг команды нисколько не смутила, и они с самого начала игры помчались забивать. Добиться своего "железнодорожникам" удалось уже на 3-й минуте встречи. Основная заслуга в голе принадлежит, как ни странно, не футболистам хозяев, а голкиперу Синицыну, который решил выйти за пределы штрафной для перехвата не самой опасной передачи из глубины поля. Вратарь "Краснодара" не рассчитал дистанцию и позволил Даме Н'Дойе опередить себя, после чего последнему оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Но лидировали в счете москвичи очень недолго. Спустя всего шесть минут "Краснодар" сравнял счет. Кто-то из игроков "Локомотива" завозился с мячом в центре поля и позволил его отобрать, после чего гости немедленно организовали быструю контратаку. Вандерсон сделал прекрасный навес в центр штрафной, где никем не прикрытый Шипицын технично переправил мяч в угол ворот Гильерме.

Но уже на двадцатой минуте встречи хозяева поля вновь вышли вперед. Удачный розыгрыш штрафного, хорошая скидка головой и Н'Дойе оставалось только попасть в створ ворот. Правда, повторы показали, что игрок "железнодорожников" находился в небольшом офсайде.

Затем наступил бенефис Глушакова. Капитан "красно-зеленых" мог делать счет разгромным, но сначала не попал как следует по мячу, а затем не сумел обвести Синицына, выйдя один на один.

На перерыв команды так и ушли при равном счете.

Второй тайм начался с грубейшей ошибки защитников "Локомотива", которые позволили Жоаозиньо убежать по флангу и навесить на ближнюю штангу, где одинокий Вандерсон легко переиграл Гильерме - 2:2.

Москвичам удалось отыграться спустя всего три минуты. Виктор Обинна со штрафного послал мяч в "девятку" ворот Синицына, который, как и в эпизоде с первым забитым мячом, действовал не лучшим образом. Голкипер не сумел оттолкнуться от мокрого газона и лишь подправил мяч в свои ворота.

Разрыв в счете мог дважды увеличить Н'Дойе, но ему в этот вечер что-то явно мешало сделать хет-трик. Два раза сенегалец оказывался совершенно один перед воротами Синицына и каждый раз попадал мячом в голкипера, хотя нападающему абсолютно никто не мешал бить.

За подобную расточительность "Локомотив" чуть не поплатился уже в добавленное время, когда лишь хорошая реакция Гильерме позволила "железнодорожникам" сохранить нужные для себя три очка.

"Локомотив" одерживает вторую победу подряд и вплотную приближается к группе "преследования" лидеров, в которую входят "Терек", "Спартак", "Рубин" и "Кубань". Подопечные Билича набирают 28 очков и занимают восьмое место. Следующую встречу "Локомотив" проведет 1 декабря в гостях против владикавказской "Алании".

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov