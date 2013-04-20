Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2013, 22:09

Спорт

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Кубанью"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью". За 90 минут встречи команды не сумели поразить ворота соперника.

Первый тайм прошел практически без опасных моментов - противники искали подступы к штрафной друг друга.

На 55-й минуте Глушаков нанес удар из пределов штрафной, голкипер хозяев Беленов сумел справиться с выстрелом игрока "Локомотива".

Самый опасный момент "Кубань" создала уже в добавленное время - после удара Кулика мяч из пустых ворот вынес защитник "железнодорожников". Итог встречи - 0:0.

"Локомотив" остался на десятом месте в РФПЛ с 34 очками. Безвыигрышная серия "красно-зеленых" достигла семи матчей.

Сюжет: Чемпионат России по футболу-2012
Локомотив РФПЛ Кубань

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика