Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Кубанью"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью". За 90 минут встречи команды не сумели поразить ворота соперника.

Первый тайм прошел практически без опасных моментов - противники искали подступы к штрафной друг друга.

На 55-й минуте Глушаков нанес удар из пределов штрафной, голкипер хозяев Беленов сумел справиться с выстрелом игрока "Локомотива".

Самый опасный момент "Кубань" создала уже в добавленное время - после удара Кулика мяч из пустых ворот вынес защитник "железнодорожников". Итог встречи - 0:0.

"Локомотив" остался на десятом месте в РФПЛ с 34 очками. Безвыигрышная серия "красно-зеленых" достигла семи матчей.