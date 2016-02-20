За порядком на ответном матче "Локомотива" проследит московская полиция

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичные правоохранители совместно с турецкими коллегами будут следить за порядком во время ответного матча Лиги Европы "Локомотив" – "Фенербахче", сообщает пресс-служба МВД России.

Футболисты проведут второй матч раунда плей-офф 25 февраля в Москве на стадионе "Локомотив".

Напомним, столичный клуб уступил на выезде турецкому "Фенербахче" со счетом 0:2.

На матче произошел довольно скандальный инцидент. После финального свистка один из игроков "Локомотива" Дмитрий Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Сам Тарасов заявил, что надел эту футболку, так как хотел "выразить поддержку и уважение своему президенту".

17 февраля УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Локомотива", решение по которому будет вынесено 17 марта. Руководство клуба уже оштрафовало игрока на 300 тысяч евро.

Перед матчем фанаты турецкой команды забросали камнями автобус с болельщиками московского клуба. В результате полиция задержала трех человек, причастных к нападению.