Игрок сборной России Глушаков перешел в "Спартак"

Денис Глушаков стал игроком московского футбольного клуба "Спартак"

Московские "Спартак" и "Локомотив" договорились о трансфере игрока "красно-зеленых" Дениса Глушакова. Полузащитник со следующего сезона будет выступать за "Спартак".

Сумма трансфера не называется. Глушаков играет на позиции центрального полузащитника как в клубе, так и в сборной России, за которую он провел 19 матчей и забил 1 гол, сообщает официальный сайт "Спартака".

Глушаков с 2005 года выступал за "железнодорожников". Кроме основной команды он провел несколько матчей за молодежную сборную страны.

Отметим, что в "Локомотиве" Глушаков был капитаном команды.