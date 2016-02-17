УЕФА открыл дело против игрока "Локомотива" из-за майки с Путиным

Фото: ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении столичного "Локомотива", сообщил агентству "Р-Спорт" представитель УЕФА.

Это связано с демонстрацией полузащитником "красно-зеленых" Дмитрием Тарасовым майки с изображением Владимира Путина после матча в Стамбуле.

Напомним, инцидент произошел по окончании матча Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Сам Тарасов заявил, что надел эту футболку, так как хотел "выразить поддержку и уважение своему президенту".

Отметим, "Локомотив" во вторник в Стамбуле проиграл "Фенербахче" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Перед матчем фанаты турецкой команды забросали камнями автобус с болельщиками московского клуба. В результате полиция задержала трех человек, причастных к нападению.