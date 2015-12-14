Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 17:12

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников по еврокубкам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские клубы, вышедшие в стадию плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, узнали соперников по еврокубках. Матчи этой стадии состоятся уже после Нового года.

"Зениту" досталась португальская "Бенфика". Первый поединок пройдет 16 февраля в Лиссабоне, ответный матч – 9 марта в Санкт-Петербурге.

"Краснодар" померится силами с пражской "Спартой", а "Локомотиву" достался грозный соперник – турецкий "Фенербахче".

Отметим, что петербуржцам достался едва ли не самый легкий жребий. По сравнению с возможностью попасть на ПСЖ или "Ювентус", "Бенфика" кажется более чем проходимым вариантом.

Кроме того, "Зенит" уже неоднократно обыгрывал португальцев в рамках Лиги чемпионов. Что касается "Локомотива", москвичам придется весьма тяжело – "Фенербахче" считается одним из самых сильных противников в Лиге Европы.

Пражская "Спарта" является вполне проходимым вариантом для "Краснодара".

Локомотив Зенит Краснодар еврокубки обо всем

