Смородская отправлена в отставку с поста президента "Локомотива"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская в скором времени уйдет в отставку. Принято решение о назначении на этот пост экс-гендиректора "Лиги-ТВ" Ильи Геркуса, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в стане "железнодорожников".

В настоящее время стороны обсуждают условия сотрудничества.

В компании недовольны как результатами "Локомотива", так и подходом Смородской к бизнес-процессам. Для окончательного решения вопроса клубу необходимо урегулировать все финансовые вопросы с президентом.

В минувшем чемпионате России "красно-зеленые" заняли шестое место и остались без еврокубков.

Отметим, что "Локомотив" дважды становился чемпионом России – в 2002 и 2004 годах. Последним трофеем "железнодорожников" стал выигранный в сезоне 2014/2015 Кубок России.