"Локомотив" и "Анжи" разошлись миром - 1:1

Московский "Локомотив" сыграл вничью с махачкалинским "Анжи"

Московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи" не смогли выявить победителя в очном поединке. В упорной борьбе команды разошлись миром - 1:1.

Турнирное положение обязывало "Локомотив" идти вперед. "Железнодорожники" в последних пяти матчах чемпионата набрали всего два очка и в случае осечки в матче с "Анжи" их отставание от лидеров становилось критичным. Имелись все основания полагать, что поражение от дагестанцев может стать поводом для отставки наставника "Локомотива" Славена Билича.

Словно предчувствуя это, Билич произвел кардинальные изменения в составе. В запасе появился давно забытый всеми, кроме фанатов "красно-зеленых", Сычев, а на воротах вместо нелюбимого болельщиками "Локомотива" Крешича играл Гильерме. Последнее было вынужденной мерой - Крешич травмирован.

Первые минуты встречи были не слишком яркими. За половину тайма команды сподобились лишь на несколько подходов к штрафной соперника. Как оказалось, "Анжи" и "Локомотив" присматривались друг к другу.

На 21-й минуте в игре возник первый голевой момент. Кайседо обыграл на правом фланге Логашова, вошел в штрафную и покатил мяч под удар Н'Дойе. Выстрел нападающего "Локомотива" пришелся выше цели.

Спустя десять минут блеснуть мастерством пришлось Габулову. Вратарь вытащил сложнейший мяч после удара все того же Н'Дойе после подачи со штрафного.

"Железнодорожники" взяли нить игры в свои руки и начали создавать момент за моментом у ворот махачкалинцев. Ни один из них реализовать не получилось. Несколько раз свою команду выручал Габулов, а в одном эпизоде мяч с ленточки вынес защитник "Анжи".

За подобную расточительность "Локомотив" чуть было не поплатился в самой концовке тайма. Карсела-Гонсалес навесил со штрафного прямо на Тагирбекова, который угодил в штангу. 5 сантиметров левее - и был бы гол - Гильерме явно не успевал отбить снаряд.

Во втором тайме преимущество "Локомотива" уже не вызывало сомнений. Игроки "железнодорожников" действовали куда быстрее и острее, а футболисты "Анжи" не успевали за перемещениями "красно-зеленых", позволяя им создавать момент за моментом у владений Габулова.

На 68-й минуте мяч каким-то чудом не оказался в воротах "Анжи". Н'Дойе обыграл защитника и с острого угла нанес удар. Габулов исхитрился и отбил мяч спиной в штангу, от которой тот чуть не юркнул в ворота. Голкипер успел вовремя забрать снаряд в руки.

А спустя пять минут "Локомотив" пропустил. Ситуация ничего опасного не предвещала - Карсела-Гонсалес смешался от угла штрафной к центру, окруженный игроками "железнодорожников" и неожиданно решился на удар. Выстрел полузащитника казался легкой добычей для Гильерме, но голкипер москвичей не смог должным образом среагировать на него из-за того, что мяч ударился о кочку. Снаряд Гильерме все же задел, но влететь мячу в сетку это не помешало.

"Локомотив" поражения никак не заслуживал - большую часть встречи команда играла намного агрессивнее и активнее, чем "Анжи". И подопечные Билича сумели отыграться, причем забив еще более курьезным образом.

Удар Павлюченко был не слишком сильным и таким же неточным, но по пути к воротам мяч попал в Н'Дойе и изменил направление полета. Габулов кинулся спасать ворота, но не успел - мяч был выбит уже из-за ленточки.

Ничья в этой встрече не устроила никого - "Локомотив" продолжает безвыигрышную серию, которая достигает шести матчей, а "Анжи" отстает на три очка от ЦСКА и остается на второй строчке в турнирной таблице.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov