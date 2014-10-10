Божович назначен главным тренером московского "Локомотива"

Миодраг Божович. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Локомотив" обзавелся новым главным тренером. Место покинувшего клуб белорусского специалиста Леонида Кучука занял черногорец Миодраг Божович, сообщает пресс-служба "железнодорожников".

Тренерский штаб "красно-зеленых" также пополнили двое помощников Божовича Милорад Байович и Войе Чалов.

Напомним, Кучука отстранили от работы с командой 15 сентября. После этого клубом руководил Игорь Черевченко. Ранее сообщалось, что назначение Божовича только на пост и.о. главного тренера – формальность, так как "Локомотив" на тот момент не договорился о расторжении контракта с Кучуком. 4 октября Божович стал исполняющим обязанности тренера "железнодорожников".

Клуб сумел урегулировать юридические вопросы по расторжению контракта с Кучуком только 10 октября.

После 9-го тура "Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.