Ольга Смородская подтвердила уход с поста президента "Локомотива"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Ольга Смородская покинет пост президента московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом она сообщила ТАСС.

Новым президентом клуба станет бывший гендиректор компании "Лига-ТВ" Илья Геркус. Ранее решение покинуть клуб принял главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко.

Смородская была назначена президентом "Локомотива" в июле 2010 года. Под ее руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2013/14, выиграла Кубок России-2014/15 и дважды добиралась до 1/16 финала Лиги Европы.

В минувшем чемпионате России "красно-зеленые" заняли шестое место и остались без еврокубков. В двух стартовых матчах нынешнего чемпионата России "Локомотив" дважды сыграл вничью – с петербургским "Зенитом" (0:0) и томской "Томью" (2:2).