Экс-полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев вернулся в московский "Локомотив"

Фото: twitter.com/fclm_official

Бывший полузащитник краснодарской "Кубани" Владислав Игнатьев перешел в московский "Локомотив", сообщает официальный аккаунт "красно-зеленых" в Twitter.

В середине декабря Игнатьев подал заявление в палату по разрешению споров РФС в связи с задержками зарплаты в "Кубани". Позднее игрок расторг контракт с южанами и стал свободным агентом.

Владислав Игнатьев с 2010 по 2012 год уже выступал за столичный "Локомотив", куда он перешел из самарских "Крыльев Советов".

В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу 29-летний полузащитник принял участие в 17 матчах и забил 7 голов.