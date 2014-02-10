Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2014, 13:45

Спорт

Полузащитник "Локомотива" Тарасов может пропустить чемпионат мира-2014

Дмитрий Тарасов. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов может пропустить чемпионат мира по футболу в Бразилии.

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Футболист получил повреждение во время товарищеской игры с болгарским "Лудогорцем", проходившей на сборе в Испании.

"В ближайшее время Тарасов отправится на операцию, после которой будут определены точные сроки его восстановления", - говорится в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 12 июня по 13 июля в 12 бразильских городах.

Сайты по теме


Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
Локомотив сборная России Дмитрий Тарасов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика