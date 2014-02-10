Полузащитник "Локомотива" Тарасов может пропустить чемпионат мира-2014

Дмитрий Тарасов. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов может пропустить чемпионат мира по футболу в Бразилии.

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Футболист получил повреждение во время товарищеской игры с болгарским "Лудогорцем", проходившей на сборе в Испании.

"В ближайшее время Тарасов отправится на операцию, после которой будут определены точные сроки его восстановления", - говорится в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 12 июня по 13 июля в 12 бразильских городах.