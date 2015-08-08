Столичный "Локомотив" вышел на первое место в РФПЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Локомотив" одержал третью победу в текущем розыгрыше первенства России по футболу. Благодаря этому "железнодорожники" закрепились на первой строчке в турнирной таблице лиги.

В субботу подопечными Игоря Черевченко был повержен "Урал". Счет был открыт на 28-й минуте встречи. Александр Самедов исполнил хитрую подачу со штрафного. В результате мяч, так никого и не коснувшись, залетел в угол ворот хозяев поля.

Спустя 12 минут Байе Умар Ниассе удвоил преимущество москвичей. Сначала он обыграл двух защитников, затем вышел один и один с Араповым и хладнокровно воспользовался своим шансом.

Однако на 72-й минуте Александр Ерохин один мяч отыграл. При полном попустительстве защитников "Локомотива" он перекинул мяч через Гильерме.

Окончательный результат установил Майкон уже в добавленное время, замкнувший навес - 3:1 в пользу москвичей.

Таким образом, "Локомотив" набирает 10 очков и оказывается во главе турнирной таблицы.