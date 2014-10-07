Завершено расследование дела о катастрофе самолета с ХК "Локомотив"

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Ярославской области, в которой погибли 44 человека, в том числе члены хоккейной команды "Локомотив", сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

В совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" обвиняется бывший заместитель гендиректора авиакомпании "Як Сервис" Вадим Тимофеев.

Следствием установлены причины авиакатастрофы, произошедшей в сентября 2011 года. Так, экипаж самолета был допущен к выполнению рейса сотрудниками авиакомпании "Як Сервис" с грубейшими нарушениями правил. Также выявлены нарушения в работе членов экипажа самолета при взлете из аэропорта "Туношна" Ярославской области.

По версии следствия, Тимофеев разрешил экипажу полеты незаконно, а допуск командира судна был оформлен на основании "липовых" документов. Достоверно известно о непрохождении летным составом обучения, к тому же практически не анализировались данные бортовых самописцев, которые фиксировали ошибки погибшего командира судна во время прежних полетов.

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что именно надлежащий подход к подготовке летного состава в этой ситуации помог бы все-таки избежать трагедии, унесшей жизни 44 человек. Что касается состояния воздушного судна, то результаты экспертиз подтвердили его полную исправность", - заключил представитель СК.

Напомним, что авиакатастрофа в аэропорту "Туношна" под Ярославлем произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолета Як-42 находились хоккеисты "Локомотива", отправлявшиеся на первую игру четвертого сезона Континентальной хоккейной лиги, которая должна была пройти в Минске с местным "Динамо". В самолете находилось 45 человек: 37 пассажиров и 8 членов экипажа. 43 человека погибли на месте, хоккеист Александр Галимов скончался в больнице. Выжить в страшной катастрофе удалось лишь бортинженеру Александру Сизову. В составе "Локомотива" выступали хоккеисты сборных России, Белоруссии, Чехии, Словакии, Швеции, Латвии.