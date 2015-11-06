Форма поиска по сайту

06 ноября 2015, 18:40

Спорт

УЕФА начал расследование инцидентов после матча "Бешикташ" – "Локомотив"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

УЕФА начал расследование инцидентов, которые произошли в ходе матча "Бешикташ" – "Локомотив". Наказанию могут подвергнуться обе команды, сообщает официальный сайт организации.

Турецкому клубу предстоит ответить за необеспечение безопасности в ходе матча. Кроме того, УЕФА заинтересовался тем, что фанаты "Бешикташа" использовали пиротехнику.

Однако и "Локомотив" может понести наказание – фанаты клуба пытались выбежать на поле после финального свистка.

Решение по этому делу будет принято 19 ноября.

Отметим, что поединок завершился со счетом 1:1, что вполне устроило и москвичей, и их соперников. В настоящее время "красно-зеленые" занимают первое место в своей группе.

