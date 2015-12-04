Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 21:43

Спорт

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт уже на второй минуте поединка. Александр Сапета ворвался в штрафную "Локомотива" и замкнул фланговый прострел.

Спустя 15 минут "железнодорожники" отыгрались. Алексей Миранчук нанес неотразимый удар в угол ворот гостей.

Перед перерывом екатеринбуржцы вновь вышли вперед. Эдгар Манучарян убежал один на один с голкипером "Локомотива" Маринато Гильерме и поразил ворота москвичей.

На 80-й минуте Байе Умар Ниассе сравнял счет и установил окончательный итог поединка - 2:2.

Таким образом, "Локомотив" набирает 32 очка и остается на третьей строчке турнирной таблицы РФПЛ.

