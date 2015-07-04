"Локомотив" одолел болгарский "Лудогорец" в товарищеской встрече

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты столичного "Локомотива" обыграли болгарский "Лудогорец" в первом контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московских "железнодорожников".

Счет был открыт в конце первого тайма - на 43-й минуте гол забил Алексей Миранчук. А на 64-й минуте Петар Шкулетич удвоил преимущество "красно-зеленых".

Следующий матч подопечных Игоря Черевченко в Австрии запланирован на 7 июля. Соперником железнодорожников станет азербайджанский "Карабах".