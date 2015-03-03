Форма поиска по сайту

03 марта 2015, 23:15

Спорт

"Локомотив" в серии пенальти переиграл "Рубин" и вышел в полуфинал Кубка России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" вышел в полуфинал Кубка России, переиграв казанский "Рубин" в серии пенальти.

В первом тайме на 19-й минуте травму получил вратарь "красно-зеленых" Илья Абаев. "Железнодорожникам" пришлось произвести сразу две замены из-за лимита на легионеров - вместо Абаева вышел бразилец Гильерме, а Дмитрий Тарасов сменил украинца Тараса Михалика.

Не забив ни в основное, ни в дополнительное время, команды перешли к серии пенальти. Здесь удачнее оказались подопечные Миодрага Божовича. Два первых удара в исполнении Карадениза и Ливайи отразил Гильерме.

Таким образом, "Локомотив" вышел в полуфинал Кубка России. В следующем раунде столичная команда сыграет с оренбургским "Газовиком".

