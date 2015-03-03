Футбольные фанаты просят назвать станции на МКЖД "Локомотив" и "Торпедо"

Фото: ТАСС

Фанаты "Локомотива" и "Торпедо" обратились к властям с новой инициативой - назвать две станции Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД) в честь этих футбольных клубов. Они обратились с письмом к заммэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову. Ранее болельщики получили отказ в просьбе о переименовании станций метро "Автозаводская" и "Черкизовская".

Болельщики просят назвать в честь "Локомотива" и "Торпедо" две станции на Малом кольце Московской железной дороги. Фанаты указали в своем письме на то, что название "Черкизово" напоминает им о Черкизовском рынке и сослались на "Спартак" и "Динамо", которые обзавелись "собственными" станциями метрополитена.

Корреспондент M24.ru связался с Леонидом Печатниковым и попросил прокомментировать инициативу болельщиков.

"Есть закон. В нем говорится о том, что соответствующее обращение должно быть направлено на имя мэра Москвы. Поймите, мы не можем переименовывать станции, о чем ранее просили болельщики. В законе говорится лишь о присвоении названия строящимся станциями. За все годы у нас было только одно исключение, касающееся метрополитена - это "Улица Подбельского". Она просто перестала существовать на карте Москвы, поэтому было принято решение о переименовании", - сказал Печатников.

Отвечая на вопрос о переименовании станций МКЖД, Печатников подчеркнул, что станция Черкизово названа не в честь Черкизовского рынка.

"Причем здесь Черкизовский рынок? Станция названа в честь исторической местности, а не из-за рынка", - пояснил заммэра.

Ранее M24.ru сообщало, что строящаяся станция метро "Ходынское поле" будет переименована в "ЦСКА". По словам заммэра Печатникова, переименование связано с тем, что на Ходынском поле сконцентрированы основные спортивные объекты ЦСКА.

В то же время "Динамо" увековечено в названии одной из станций Замоскворецкой линии еще с советских времен, а "Спартак" в прошлом году "получил" одноименную станцию на Таганско-Краснопресненской ветке.