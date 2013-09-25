УЕФА получила рекомендацию перенести матч ЦСКА - "Виктория Пльзень"

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководству УЕФА было рекомендовано запретить проведение матча Лиги чемпионов между столичным ЦСКА и чешской "Викторией Пльзень" на "Арене Химки". Комиссия признала состояние газона неудовлетворительным.

Это заключение вынесено комиссией Исследовательского института спортивных покрытий, который сотрудничает с УЕФА, сообщает "Р-Спорт".

Окончательно судьба поединка еще не решена. Где именно сыграют свой следующий лигочемпионский матч московские армейцы, выяснится 26 сентября.

ЦСКА заявил два стадиона для проведения на них домашних матчей Лиги чемпионов. Помимо "Арены Химки" армейцы могут проводить игры на стадионе в Краснодаре. Однако провести на арене "Кубани" домашний матч второго раунда Лиги Чемпионов у "красно-синих" не получится из-за домашнего поединка "Кубани" в Лиге Европы.

Таким образом, матч может быть перенесен на нейтральное поле.