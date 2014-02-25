"Зенит" дома уступил дортмундской "Боруссии" - 2:4

Фото: ИТАР-ТАСС

Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл дортмундской "Боруссии". Встреча завершилась со счетом 2:4.

Хозяева неудачно начали поединок - за первые пять минут в их воротах побывали два мяча. Сначала отличился Генрих Мхитарян, а затем Марко Ройс пробил голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина выстрелом в ближний угол.

На 58-й минуте Олег Шатов сократил отставание в счете, удачно сыграв на добивании после атаки Рондона. Однако такой результат держался лишь три минуты - поляк Роберт Левандовски восстановил преимущество "Боруссии" в два мяча.

На 69-й минуте рефери назначил пенальти в ворота гостей за снос Виктора Файзулина. К мячу подошел Халк и был точен - 2:3.

Но на 72-й минуте Левандовски оформил дубль и установил окончательный результат - 4:2 в пользу немецкого коллектива.

Ответный матч состоится в Дортмунде 19 марта.