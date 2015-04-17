Россия будет представлена пятью клубами в еврокубковом сезоне-2016/17

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Пять российских клубов попадут в еврокубковые футбольные турниры в сезоне-2016/17, так как Россия не сможет догнать Францию в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает "Р-Спорт".

Это стало известно после того, как петербургский "Зенит" потерпел поражение от испанской "Севильи" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

В настоящий момент Россия занимает седьмое место и отстает от идущей шестой Франции в таблице коэффициентов на 1,918 балла. Если "Зенит" выиграет Лигу Европы, победив во всех матчах, России сможет сократить отставание только на 1,667 балла.

При этом стоит отметить, что в четвертьфиналах Лиги чемпионов играют представляющие Францию ПСЖ и "Монако".

С сезона-2015/16 страны, располагающиеся на 7-9 местах в таблице коэффициентов, смогут заявлять два клуба в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.