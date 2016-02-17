"Зенит" проиграл "Бенфике" в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский "Зенит" уступил "Бенфике" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:1.

В целом, матч получился не самым зрелищным, без большого количества голевых моментов. А те, что все же были, происходили, в основном, у ворот петербуржцев. Начиная с 70-й минуты поединка "Зенит" только

отбивался, практически не переходя центр поля.

Казалось, что поединок завершится нулевой ничьей, но футболисты "Бенфики" и защитник "сине-бело-голубых" Доменико Кришито явно придерживались другого мнения. Последний на последней минуте встречи получил вторую желтую карточку и досрочно отправился отдыхать, а игроки хозяев разыграли штрафной и довели дело до гола.

Причем мяч в ворота Лодыгина залетел именно из той зоны, за которую должен был отвечать удаленный Кришито.

Таким образом, "Зениту" необходимо дома обыгрывать "Бенфику" с разницей в два мяча. Дело в том, что гости не сумели поразить ворота португальцев, поэтому гол "Бенфики" в Санкт-Петербурге будет автоматически означать, что зенитовцам нужно выигрывать с преимуществом в два мяча.