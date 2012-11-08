"Зенит" и "Спартак" в Лиге чемпионов: время сказать "прощай"?

Лучано Спаллетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Выступление российских клубов в Лиге чемпионов сезона 2012/2013 успешным назвать нельзя. Шесть очков на двоих за восемь проведенных матчей, небольшие шансы на выход в следующий раунд. В этой статье М24.RU оценивает промежуточные итоги участия в ЛЧ "Зенита" и "Спартака" и размышляет о причинах досадных поражений.

После жеребьевки, в которой определились соперники российских клубов по группам в Лиге чемпионов, интернет-портал "Чемпионат.ком" провел опрос "Сколько российских клубов, на Ваш взгляд, преодолеют групповой этап Лиги чемпионов?". Преобладали заядлые оптимисты, которые предполагали, что хотя бы одна из команд выйдет из группы. Особенно верили поклонники российского футбола в "Зенит". И лишь пятая часть проголосовавших ответила, что барьер группового этапа не преодолеет ни один из российских клубов. Интересно, какими были бы ответы, если тот же вопрос задали бы болельщикам сейчас?

"Зенит". Дорогие трансферы и 4 место

"Зениту" досталась несложная на первый взгляд группа из "Милана", "Малаги" и "Андерлехта". Последние, кстати, с "Зенитом" не так давно играли в розыгрыше Лиги Европы и проиграли оба матча с одинаковым счетом 3:1. Большинство специалистов пророчили "сине-бело-голубым" успешный выход со второго места, вслед за титулованным "Миланом", а многие болельщики и вовсе предполагали, что "Зенит" займет первое место с большим отрывом от преследователей.

"Эх, жаль, что Милан, а не Порту... Очень хотелось обыграть их ещё разок, за облом с Халком. А так, разыграем с Миланом 1-2 места...", - прогноз фаната с ником svinoboynya мог считаться едва ли не пессимистичным.

Под Лигу чемпионов "Зенит" неплохо усилился. Из португальских клубов выкупили известного нападающего Халка и атакующего полузащитника Витселя. Подробности сделки долго держались в тайне, но в конце концов стало известно, что "Зенит" заплатил за игроков 100 миллионов евро - 60 за Халка и 40 за Витселя. На текущий момент рыночную стоимость Халка немецкий портал transfermarkt.de оценивает в 45 миллионов евро, а Витселя - всего в 30 миллионов.

Наверное, руководство клуба рассчитывало, что усилившийся "Зенит" немедленно начнет рвать и метать, а возвращение в строй Данни поставит команду с берегов Невы на уровень, как минимум, "Манчестер Юнайтед".

Борьба за мяч в матче "Зенит" - "Андерлехт". Фото: ИТАР-ТАСС

Не учло руководство только одно: мнение тех, кто уже играл в "Зените". Не успел Халк перейти в стан петербуржцев, как внутри команды вспыхнул громкий скандал - Игорь Денисов отказался выходить на матч чемпионата России против "Крыльев Советов". Выяснилось, что у Денисова произошла стычка с Халком на тренировке, а затем и конфликт с руководством "сине-бело-голубых", от которых полузащитник и капитан сборной России требовал повысить ему зарплату.

Бунтаря немедленно сослали в дубль, а его место в стартовом составе занял Витсель. В отсутствие Денисова игра "Зенита" поблекла и изменилась до неузнаваемости. Халк тяготел к индивидуальным действиям, взаимопонимание между игроками пропало, и как итог - совершенно перестала получаться игра в пас. Когда Денисов вернулся, болельщики ждали преображения команды, но по сути ничего не изменилось. Своей игры "Зенит" пока не нащупал.

В чемпионате России "Зенит" за счет высокого класса исполнителей продолжает побеждать, но на европейской арене его выступление безрадостно. Поражение от "Малаги" со счетом 3:0 стало болезненным ударом для "сине-бело-голубых", а неудача в гостевом матче с "Андерлехтом" отбросила команду на последнее место в турнирной таблице.

Хуже даже не то, что "Зенит" проигрывает, а то, как он это делает. В матче с бельгийцами подопечные Спаллетти не создали ни одного стопроцентного голевого момента и почти всю встречу перекатывали мяч в центре поля. Сам наставник сидел на тренерской скамье с таким лицом, как будто все происходящее на поле его совершенно не касалось. Может, Лучано и сам не знает, какие шаги нужно предпринять для выхода из кризиса? А ведь права на ошибку у "Зенита" уже нет - оба следующих матча - дома с "Малагой" и на "Сан-Сиро" с "Миланом" надо выигрывать.

Наиболее больной темой является подбор футболистов. Трансферную стоимость игроков "Зенита" transfermarkt.de оценивает в 222 миллиона 500 тысяч евро. Все игроки "Малаги" стоят 98 миллионов евро, "Милана" - 230 миллионов евро, а "Андерлехта" - 82 миллиона евро. Таким образом, "Зенит", за средства, потраченные на приобретение Халка и Витселя, мог бы купить целую футбольную команду неплохого уровня.

Выступление "Зенита" является оглушительным провалом. Если приобретение таких футболистов, как Халк и Витсель, ничего не дало клубу с берегов Невы, то совершенно непонятно, кого, в таком случае, вообще нужно покупать. Криштиану Роналду? Лионеля Месси? Такие трансферы клубам из Российской футбольной премьер-лиги пока не по карману.

"Спартак". Эксперименты Эмери и подвал таблицы

Спартаковцы перед матчем с "Бенфикой" в Лужниках. Фото: ИТАР-ТАСС

После жеребьевки сразу стало ясно, что "Спартаку" придется сложнее, чем "Зениту". "Красно-белые" попали в одну группу с "Барселоной", "Селтиком" и португальской "Бенфикой".

"по итогам 6 матчей будет так: 1 Барселона 2-3 ЛИБО Спартак либо Бенфика 4 Селтик", был уверен болельщик под ником xxxxxxxx, чье мнение разделили большинство поклонников московской команды. Специалисты были намного осторожнее и старались прямых прогнозов не давать, памятуя о неважном выступлении "Спартака" в национальном чемпионате.

В первых двух матчах Лиги чемпионов на команду обрушился ее главный бич - неспособность держать свои ворота "на замке". "Спартак" забил четыре мяча в двух матчах, но обе игры были проиграны с одинаковым счетом 2:3. Если поражение с таким счетом от "Барселоны" на "Камп Ноу" вполне можно занести в актив, то осечка в домашнем поединке с "Селтиком" стала неприятной неожиданностью и поставила "Спартак" на грань вылета из Лиги чемпионов.

Одной из главных проблем команды стали травмы. "Спартак" в текущем сезоне не провел ни одного матча в оптимальном составе. Не успев приехать, на очень долгий срок "сломался" Ромуло, порвавший крестообразные связки, выбыл основной голкипер Андрей Дикань, не играет Паршивлюк, травмирован Макгиди... Список можно продолжать, но факт остается фактом - ни в одном из матчей "Спартак" не играл, имея оптимальный подбор исполнителей.

В условиях вечно переполненного лазарета Эмери вынужден был экспериментировать с составом. Шанс проявить себя получили даже Горбатенко с Козловым, о которых подзабыли даже фанаты "красно-белых". Поиск "Спартаком" своей игры затянулся, и команду прогнозируемо лихорадит.

Но даже в "экстремальных" условиях некоторые замены Эмери и его тренерские ходы выглядят непонятными. Наставник "Спартака" постоянно тасует состав даже когда для этого нет объективных причин и не дает сложиться наигранным связкам. Очень часто Эмери ставит на игру чисто защитный состав, впоследствии производя замены защитников на нападающих. Почему-то тренер не слишком доверяет восходящей звезде российского (и грузинского) футбола Жано. Многие специалисты обвиняют в потере важных очков именно наставника клуба.

Рыночная стоимость игроков "Спартака" составляет 115 миллионов евро. В два раза меньше, чем у "Зенита", но все же больше, чем у "Малаги" и "Андерлехта". Стоимость игроков "Барселоны" - 656 миллионов евро, "Бенфики" - 170 миллионов евро, а "Селтика" - 61 миллион евро. Примечательно, что "Селтик" выступает в текущем розыгрыше главного европейского клубного трофея намного успешнее, чем "Спартак" с "Бенфикой".

Шансов на выход из группы у "красно-белых" практически нет. Для того, чтобы занять второе место, москвичам надо обыграть "Барселону" и "Селтик", а также рассчитывать на определенный исход встреч "Барселона" - "Бенфика" и "Бенфика" - "Селтик". Теоретическая вероятность выхода существует, но, скорее всего, "Спартаку" придется бороться за третье место.

Также в футбольном сообществе активно муссируются слухи о том, что в зимнее "трансферное окно" "Спартак" покинут два его лидера - Макгиди и Веллитон, что не может не сказаться на игре команды.

В этом году россиянам остается лишь более пристально следить за выступлениями наших клубов в Лиге Европы. Пока "Рубин" и "Анжи" имеют неплохие шансы на продолжение борьбы во втором по значимости клубном турнире Старого Света.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov