"Зенит" сыграет со "Стандардом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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Санкт-петербургский "Зенит" сыграет с бельгийским "Стандардом" в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Соперник петербуржцев определился в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне. Матчи состоятся 19/20 и 26/27 августа.

"Стандард" является действующим чемпионом Бельгии. Примечательно, что в минувшем розыгрыше первенства страны этот клуб потерпел всего три поражения в тридцати матчах.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Стандард" сломил сопротивление греческого "Панатинаикоса". В первом матче команды голов не забили, а в гостевом поединке "Стандард" сломил сопротивление противника и выиграл 2:1.

Что касается "Зенита", то "сине-бело-голубые" начали с сенсационного поражения от кипрского АЕЛ - 0:1, но в ответном поединке разгромили киприотов - 3:0.

Помимо "Зенита" в Лиге чемпионов выступает ЦСКА, но армейцы начнут турнир сразу с групповой стадии, как действующие чемпионы России.