Около 600 человек пострадали в давке во время просмотра финала ЛЧ в Турине

Фото: ТАСС/Zuma/Elena Aquila

Около 600 болельщиков туринского "Ювентуса" пострадали в давке на площади Сан-Карло, возникшей при просмотре финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает Gazzetta Dello Sport.

Видео с места событий приводит AFP в Twitter.

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

Один из фанатов в толпе взорвал петарду и закричал о бомбе. Люди кинулись к выходу, где и образовалась давка. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок. Трехлетний ребенок пропал без вести, ведутся его поиски.

3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Итальянский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.