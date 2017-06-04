Форма поиска по сайту

04 июня 2017, 09:26

Спорт

Около 600 человек пострадали в давке во время просмотра финала ЛЧ в Турине

Фото: ТАСС/Zuma/Elena Aquila

Около 600 болельщиков туринского "Ювентуса" пострадали в давке на площади Сан-Карло, возникшей при просмотре финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает Gazzetta Dello Sport.

Видео с места событий приводит AFP в Twitter.

Один из фанатов в толпе взорвал петарду и закричал о бомбе. Люди кинулись к выходу, где и образовалась давка. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок. Трехлетний ребенок пропал без вести, ведутся его поиски.

3 июня в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Итальянский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.

