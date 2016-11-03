Футболисты ЦСКА проиграли "Монако" в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом уступили на выезде "Монако" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился нападающий Радамель Фалькао (29-я и 41-я минуты), еще один гол забил Валер Жермен (13).

"Монако" набрал 8 очков и единолично лидирует в турнирной таблице, ЦСКА с 2 очками идет на последнем месте.

Следующий матч московский клуб проведет дома 22 ноября против немецкого "Байера".