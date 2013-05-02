В финале Лиги чемпионов сыграют "Бавария" и "Боруссия"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче между "Барселоной" и "Баварией" определился второй участник финала Лиги чемпионов. За самый престижный клубный трофей в европейском футболе поспорят две немецкие команды - "Бавария" и "Боруссия".

"Баварии" для выхода в финал требовалось не проиграть "Барселоне" с разницей в пять мячей. Первый матч между этими клубами завершился со счетом 4:0 в пользу немецкой команды.

Подопечные Юппа Хайнкеса перевыполнили задачу и снова разгромили "Барселону". Все голы были забиты во втором тайме. Сначала отличился Роббен, затем в свои ворота забил Пике, а окончательный счет установил Мюллер - 3:0

Первый участник финала Лиги чемпионов определился накануне. "Боруссия" уступила "Реалу" со счетом 2:0, но прошла дальше, поскольку в первом матче разгромила испанцев со счетом 4:1.

Таким образом, финал Лиги чемпионов будет немецким.