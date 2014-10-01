"Зенит" сыграл вничью с "Монако" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Санкт-петербургский "Зенит" не сумел одержать вторую победу подряд в матче Лиги чемпионов против "Монако". Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

В первом тайме серьезным игровым преимуществом владели гости. "Зенит" за весь тайм не сумел толком беспокоить голкипера "Монако".

Во второй сорокапятиминутке картина игры изменилась. "Сине-бело-голубые" активно начали тайм, но Рондон не сумел отличиться после прекрасного паса Халка, а затем с двух метров пробил в голкипера.

У "Монако" также имелись хорошие возможности для того, чтобы вырвать победу, но за "Зенит" в одном из эпизодов сыграла штанга. Итоговый счет матча - 0:0.

Таким образом, петербуржцы набирают 4 очка и сохраняют за собой первую строчку в турнирной таблице группы С.