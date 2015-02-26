"Зенит" разгромил ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В матче 1/16 финала Лиги Европы петербургский "Зенит" разгромил голландский ПСВ. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:0.

Голландцы очень активно начали первый тайм, не давая хозяевам перейти центральную линию. Но вскоре "сине-бело-голубые" захватили преимущество и распечатали ворота гостей. Одна из атак завершилась проходом Данни с последующей передачей на Рондона. Саломон с нескольких метров не промахнулся.

Во втором тайме голом отметился Халк, а Рондон оформил дубль. Стоит отметить, что на на 61-й минуте голкипер петербуржцев Юрий Лодыгин отразил пенальти.

Напомним, первый матч, проходивший в Голландии, завершился со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Таким образом, российский клуб вышел в 1/8 финала турнира.