"Краснодар" проиграл "Вольфсбургу" в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

Футболисты "Краснодара"уступили немецкому "Вольфсбургу" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился поражением российской команды со счетом 2:4.

Гости смогли выйти вперед незадолго до перерыва, когда Гранквист в борьбе с Оличем срезал мяч в свои ворота. В начале второго тайма отличился Кевин де Брейне - бельгиец с правого фланга вошел в штрафную, сместился в центр и точно пробил в ближний угол.

Спустя пять минут в ворота "Вольфсбурга" был назначен пенальти, который реализовал Гранквист. Однако на 64-й минуте гости восстановили разницу в счете благодаря голу Луиса Густаво. А за 10 минут минут до финального свистка де Брейне оформил дубль.

Забив на 86-й минуте второй гол, "Краснодар" смог лишь избежать разгромного поражения на своем поле.

В следующем туре соперники сыграют друг с другом 6 ноября в Германии.