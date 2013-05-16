Лондонский "Челси" выиграл Лигу Европы

Петр Чех. Фото: ИТАР-ТАСС

В Амстердаме состоялся финал второго по значимости европейского футбольного клубного турнира - Лиги Европы. Встречались лондонский "Челси" и "Бенфика" из Лиссабона. Англичане одержали победу со счетом 2:1, благодаря голу Ивановича в добавленное время и стали обладателями трофея.

В первом тайме преимуществом владела "Бенфика". Португальцы играли намного более активно, но довести дело до голевого удара так и не смогли. "Челси" избрал традиционную для себя стратегию игры на контратаках.

Счет был открыт уже во втором тайме. На 59-й минуте Торрес, получив мяч от Маты, вышел один на один с голкипером "Бенфики", обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Спустя десять минут счет стал равным. Арбитр назначил пенальти за игру Аспиликуэты рукой в штрафной площади. К мячу подошел Кардосо и восстановил равновесие - 1:1.

Несмотря на активную игру каждой из команд, казалось, что дело идет к дополнительным таймам. За несколько минут до окончания основного времени матча мог отличиться Лэмпард, но мяч после его удара попал в крестовину ворот, защищаемых Оскаром.

И все же "Челси" вырвал победу. На третьей добавленной минуте Иванович выпрыгнул выше всех при подаче углового и послал мяч в ворота "Бенфики". Отыграться португальцы уже не успели.

"Челси" впервые в своей истории завоевывает второй по значимости клубный трофей Европы. Отметим, что в прошлом году "синие" выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале "Баварию".