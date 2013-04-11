"Рубин" выиграл в Москве у "Челси", но вылетел из Лиги Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

Казанский "Рубин" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы одержал победу над лондонским "Челси" со счетом 3:2. По итогам двухматчевого противостояния в полуфинал турнира вышли подопечные Рафаэля Бенитеса, обыгравшие в первом матче "Рубин" - 3:1.

Счет был открыт уже на 4-й минуте встречи. Голкипер "Рубина" Рыжиков ошибся и покинул ворота, выбежав на встречу форварду "Челси" Торресу. Нападающий воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

"Рубину" удался отыграться после перерыва. На 51-й минуте Маркано головой замкнул навес Орбайса с фланга.



Спустя четыре минуты гости снова вышли вперед. Мозес и Рамирес разыграли комбинацию перед штрафной "Рубина", и первый поразил ворота Рыжикова обводящим ударом.

На 62-й минуте казанцам удалось восстановить равновесие - Карадениз поразил ворота Чеха, замкнув навес Ансальди.

На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Челси" за снос Рязанцева. Натхо с "точки" пробил без шансов для голкипера и установил окончательный счет во встрече - 3:2 в пользу "Рубина".

Несмотря на победу, дальше в Лиге Европы прошел "Челси", выигравший первый матч со счет 3:1. Таким образом, российские клубы завершили выступление в еврокубках.