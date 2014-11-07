"Краснодар" проиграл немецкому "Вольфсбургу" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

"Краснодар" в матче Лиги Европы проиграл на выезде немецкому "Вольфсбургу". Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Счет был открыт только в начале второго тайма - на 47-й минуте отличился Аарон Хант. А спустя 10 минут все тот же Хант оформил дубль. На 70-й минуте Вандерсон смог отыграть один мяч, однако Гилавоги вновь увеличил разрыв счете.

Под конец матча дважды отличился датский нападающий Никлас Бендтнер. Сначала он реализовал одиннадцатиметровый удар, а уже в добавленное время забил свой второй мяч в этой встрече.

Тем не менее, "Краснодар" сохранил теоретические шансы выйти в следующий этап Лиги Европы. В данный момент российская команда занимает последнее место в группе, однако от второго места ее отделяет пять очков.

Отметим, что 27 ноября краснодарский клуб сыграет с французским "Лиллем", а 11 декабря встретится с английским "Эвертоном".