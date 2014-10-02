"Краснодар" разошелся миром с "Эвертоном" в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

"Краснодар" и английский "Эвертон" не смогли выявить победителя в матче группового этапа Лиги Европы. Обе команды забили по голу.

В первом тайме подавляющим игровым преимуществом владел "Краснодар". Вал атак "горожан" раз за разом накатывался на ворота мерсисайдцев. Однако вдохновенная игра голкипера "Эвертона" Тима Ховарда спасала гостей от неминуемого гола.

Первый мяч в игре был забит перед перерывом. Ари получил мяч в штрафной площади соперника и пробил мимо Ховарда.

Во втором тайме "Эвертон" начал действовать гораздо активнее. На 82-й минуте англичанам удалось сравнять счет. После флангового навеса Самуэль Это'О опередил защитников "Краснодара" и отправил мяч в сетку ворот Андрея Диканя. Итоговый результат встречи - 1:1.

Таким образом, "Краснодар" второй раз подряд играет вничью в матчах группового этапа Лиги Европы. Причем, оба матча "горожан" завершились с одинаковым счетом 1:1.