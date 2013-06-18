Пользователи сети помогут оцифровать 90 томов сочинений Толстого

90-томник Льва Толстого переведут в электронный вид

90 томов прозы, публицистики, дневников и писем Толстого переведут в электронный вид и выложат в сеть для общего – бесплатного – пользования. В проекте "Весь Толстой в один клик" примут участие волонтеры – простые интернет-пользователи, которые займутся верификацией оцифрованных материалов. Любой желающий может забрать 20 страниц 90-томника и проверить их на соответствие оригиналу на сайтах readingtolstoy.ru и читаемтолстого.рф.

Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной старту проекта, заведующая отделом развития государственного музея Л. Н. Толстого Фекла Толстая.

По ее словам, сегодня в интернете нельзя найти полную версию 90-томника Толстого, которая содержит редкие письма и страницы дневников писателя, однажды замаранные по просьбе его супруги и оттого недоступные в других изданиях. Их можно увидеть в формате изображений – фотографий книжных страниц, – а также частично в расшифрованном виде: поклонники творчества Льва Николаевича самостоятельно проводят такую работу. Однако эталонной полной текстовой версии 90-томника в сети пока не существует.

Краудсорсинговый проект позволит сделать его доступным всем желающим на безвозмездной основе – по его итогам пользователи смогут бесплатно загружать "всего Толстого" в планшеты, смартфоны, "читалки", сохранять на жестком диске компьютера, копировать и использовать в научных работах.

Мы хотим, "чтобы текст жил той жизнью, которой удобно современному читателю", – отметила она.

Фото: "Весь Толстой в один клик"

Придумав идею, Толстая обратилась к специалистам по распознаванию текстов.

Современные технологии позволяют получать не просто PDF-файл, с которым не очень удобно работать, а изображение и дополнительный текстовый слой с возможностью поиска и копирования, пояснил генеральный директор компании ABBY Россия – соорганизатора проекта – Григорий Липич.

Специалисты решили создать специальный облачный сервис, где любой пользователь может вычитать текст, оцифрованный программой, на предмет соответствия оригиналу и отправить его обратно в систему для дальнейшей обработки экспертами. После этого финальную вычитку текста проведут корректоры и филологи.

Григорий Липич отметил, что доступность собрания сочинений в интернете сообветствует желанию автора распространять его тексты бесплатно.

Закончить труд пока планируется к 9 сентября – ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. И, несмотря на огромный объем работы (90-томник занимает 45 тысяч страниц) и сжатые сроки, все шансы успеть к празднику есть: только за первые семь часов пользователи сайтов успели "разобрать" на вычитку тексты 4 томов и взялись за пятый.