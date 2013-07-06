Волонтеры проверили 42 тысячи электронных страниц сочинений Толстого

Волонтеры вычитывают электронную версию сочинений Льва Толстого

Москвичи активно участвуют в вычитывании электронной версии сочинений Льва Толстого для проекта "Весь Толстой в один клик". Всего волонтеры проверили уже почти 42 тысячи страниц, сообщают в музее-заповеднике "Ясная Поляна".

В проекте принимают участие более полутора тысяч человек. На первом этапе они должны были скачать специальную программу и пакет из 20 страниц. За 48 часов их нужно вычитать на предмет ошибок при оцифровке и загрузить на сайт библиотеки. Кураторы проекта отметили, что скорость и качество работы волонтеров очень высоки. Поэтому их решили подключать к работе и в дальнейшем.

Проект запустили "Весь Толстой в один клик" 18 июня. 90 томов прозы, публицистики, дневников и писем Толстого переведут в электронный вид и выложат в сеть для общего – бесплатного – пользования. Принять участие в создании каталога может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте readingtolstoy.ru