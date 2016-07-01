Дом Льва Тостого на Плющихе признали объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия

Дом на Плющихе, где жил Лев Тостой включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Известный писатель жил в доме подполковника Щербачева середины восемнадцатого века в 1837-1838 годах. Здание построено как жилое с полуподвалом и мезонином, и в целом оно сохранило свой первоначальный объем и структуру.

Оно имеет особую историческую ценность, как первый московский адрес Льва Толстого. В этот дом приезжали гостить князья Горчаковы и Мусины-Пушкины, а позже – Гоголь, Аксаков, Погодин и.Щепкин. Сам Лев Толстой описал в повестях "Детство" и "Отрочество" свои впечатления и воспоминания о жизни в доме.

Еще одно важное мемориальное значение объекта – с 1913 до 1925 года там размещалась частная женская гимназия Мартыновой, в которой преподавал священник Василий Павлович Смирнов, причисленный к лику новомучеников в 2000 году.

В настоящее время в здании располагается подразделение ГИБДД Главного управления МВД России по Москве.

Московский союз архитекторов планирует создать собственную градозащитную организацию, которая будет отслеживать ситуацию с охраной культурного наследия столицы.

Члены союза архитекторов будут формировать рекомендации для ответственных органов власти. Они готовы "давать консультации, когда понадобится".

Ожидается, что основу комиссии составит инициативная группа из трех-четырех человек, которые, при необходимости, будут привлекать к рассмотрению того или иного вопроса других архитекторов. Положение о комиссии планируется рассмотреть на общем собрании союза в сентябре 2016 года.