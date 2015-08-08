Состояние Льва Дурова оценивается как стабильное – врачи

Фото: ТАСС

Медики Первой градской больницы сумели стабилизировать состояние Льва Дурова и перевели его на искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Врачи "почистили" Льву Дурову сосуды, стабилизировали общее состояние и перевели на искусственную вентиляцию легких.

Главный врач Первой градской больницы Алексей Свет сказал: " Состояние 83-летнего Дурова оценивается как тяжелое. На данный момент крайне сложно давать какие-то прогнозы. Врачи сделали все возможное".

Ранее худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов подтвердил, что Дурову не делали операции на сердце, и он постепенно приходит в себя.

"В больнице провели реанимационные предприятия, восстановили давление. Вроде бы сейчас работа сердца нормализована, но никакого оперативного вмешательства не было, – сказал Голомазов. – Будем надеяться, что все будет в порядке".

Лев Дуров был доставлен в Первую градскую больницу вечером 7 августа. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. Ранее актер перенес два инфаркта и несколько кардиоопераций.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.

Актер снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".